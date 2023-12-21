Искусственный интеллект поможет в уходе за котом или собакой

В декабре заработал первый в Украине чат-бот для владельцев кошек и собак на основе искусственного интеллекта.

Это телеграмм-бот @BritCareFriendlyBot, созданный чешской компанией VAFO – производителем премиумкормов для собак и кошек под брендом BRIT. Чат доступен круглосуточно.

Посредством этого сервиса на базе искусственного интеллекта владельцы домашних животных смогут получить любую информацию, касающуюся физического или психического здоровья домашних питомцев.

В первую очередь чат-бот поможет подобрать рациональное ежедневное питание для четырехлапого. Система выберет корм, основываясь на индивидуальных особенностях кошки/собаки: учтет возраст, вес, предпочтения и даже возможные аллергии животного. Это поможет обеспечить потребности любимца в питательных веществах, укрепит его здоровье и нервную систему.

Кроме этого, @BritCareFriendlyBot предоставляет содержательные консультации относительно общего состояния животного, поведенческих особенностей, прививок и дрессировки кошек и собак и т.д. Также можно получить данные по нюансам адаптации кошек и собак из приютов. При этом разработчики сервиса не рекомендуют заниматься самолечением домашнего животного, а при необходимости обращаться к специалистам.

Чат-бот формируется на основе постоянно обновляемой информации, предоставленной профессиональными ветеринарами. @BritCareFriendlyBot создан благодаря генеративной модели данных от Chat GPT-4 компании Open AI. Это новая усовершенствованная версия ИИ от разработчика.

Справка: VAFO — европейский производитель премиум-кормов для собак и кошек под брендом BRIT. Компания управляет 9 заводами по производству влажных и сухих кормов. Бренды VAFO Group производят продукцию для более чем 85 стран..