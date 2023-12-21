Парламент Латвии принял Декларацию в защиту похищенных РФ украинских детей: подробности от вицеспикера Кондратюк
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Латвийский Парламент призвал ООН и Международный комитет Красного креста играть активную роль в возвращении украинских детей домой
Парламент Латвии принял Декларацию с призывом к возвращению в Украину всех незаконно перемещенных на территорию россии и беларуси украинских детей.
Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Она отметила, что это решение стало еще одним мощным парламентским голосом в защиту прав похищенных россией украинских детей.
С просьбой принять такую резолюцию уже в ближайшее время вицеспикер парламента Украины обращалась лично во время недавней рабочей встречи в Риге к новоизбранной спикерке Саэймы Латвийской Республики Дайге Миерине и вицеспикерам Занде Калниня-Лукашевице и Антонине Ненашевой.
"Очень благодарна руководству Саэймы за лидерство и оперативность в принятии этой важной резолюции и сопереживание за судьбу принудительно вывезенных в россией украинских детей. Парламент Латвии решительным образом осудил незаконное перемещение украинских детей на территорию россии и беларуси. А также поддержал расследование Международного уголовного суда за эти преступления", — акцентировала Елена Кондратюк.
Она также подчеркнула, что Саэйма Латвии призвала международные организации, в частности ООН и Международный комитет Красного креста, играть активную роль в возвращении украинских детей домой. Латвийский парламент также поддержал международную коалицию за возвращение украинских детей и призвал другие страны присоединяться к этой миссии и принять подобные резолюции.
"Благодарим всех, кто проголосовал за эту резолюцию! Латвия — с Украиной!", — подчеркнула вицеспикер Елена Кондратюк.