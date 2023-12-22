Представители ЖЭКи и ОСМД могут вручать повестки: комментарий юриста

Украинцам пояснили, когда повестка от коммунальщиков считается незаконной

В Украине продолжается мобилизация населения, объявленная 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ. Так, военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку даже от работников ЖЭКа и ОСМД.

В каких случаях это законно, рассказала адвокат Полина Марченко. Правозащитница объяснила, как работает эта схема.

Вопрос возник потому, что на днях представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо рассказал о законных способах вручения повесток. В частности, он заявил, что представители ЖЭКов и ОСМД могут вручать повестки. Военнообязанный при изменении места жительства в течение недели обязан встать на учет в ТЦК по новому адресу.

"Да. Представители ОСМД и ЖЕК имеют право вручать повестки. ТЦК направляет распоряжение о вручении. И они ходят по квартирам с готовыми выписанными повестками. То есть они их не выписывали, они их приносили", — пояснила адвокат Полина Марченко.

Юрист отметила, что важным условием является то, что в повестка должна быть адресной. В документе должны быть указаны имя и фамилия военнообязанного и стоять подпись представителя ТЦК.

После передачи коммунальщиком повестки, военнообязанный подписывает документ. Так он подтверждает его вручение. В случае отказа принять повестку, работник ЖЭК обязан составить акт об этом со свидетелями. Если коммунальный работник просто поместил повестку в почтовый ящик, то документ можно проигнорировать.

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