Подразделение "Киянина" в составе ВСУ получило уже 8-е авто при содействии Favbet Foundation

Подразделение "Киянина" в составе Вооруженных сил Украины получило уже 8-е авто для выполнения боевых задач на линии фронта при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на уведомление фонда.

"Это восьмая машина для подразделения "Киянина" от фонда Favbet Foundation и президента фонда Андрея Матюхи. Эти машины помогают выполнять не только непосредственно боевые и логистические задачи, но в целом облегчают жизнь военнослужащих. Поэтому, друзья, пока будут существовать такие волонтеры, организации и такие благотворительные фонды, как Favbet Foundation, в ВСУ будет все необходимое", — отметил военный.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны страны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation более 250 автомобилей.

В частности, ударные роты "Армии дронов" получили от компании Favbet 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation составила более 190 млн. грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.