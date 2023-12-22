Спасатели Тернопольщины получили две автолестницы Magirus – Андрей Залесский

Официальный представитель немецкой компании Magirus в Украине передал две автолестницы от производителя Magirus GmbH для спасателей Тернопольщины. Высотная техника была изготовлена в Германии исключительно для одного из подразделений ГСЧС Украины, — рассказывают в компании "Промэнергооборудование".

Спасатели получили две единицы спецтранспорта выстой 32 и 42 метра. Технические возможности автолестницы M42L-AS позволяют выполнять широкий спектр задач. В частности, рабочая высота 5-секционной стремянки позволяет добраться до уровня 10-12 этажа. Кроме того, люлька, грузоподъемностью 400 кг, может вместить до 4 человек включительно и имеет дублирующий пост управления. В то же время модель M32L-AS может использоваться для работ по пожаротушению и спасанию на высоте до 39 метров.

Руководитель компании "Промэнергооборудование" Андрей Залесский рассказал, что автолестница Magirus это уникальная высотная техника, которую компания доукомплектовала лучшим оборудованием от ведущих европейских производителей. Это и напорные рукава Gollmer & Hummel GmbH, передвижной пеносмеситель Delta Fire Ltd, лафетный ствол ALCO, гидравлическое устройство на аккумуляторах WEBER-Hydraulik GmbH, пожарные шлемы, сигнальные фонари. Кроме этого, специалисты компании обеспечивают сервисное обслуживание всей поставленной в каждое из подразделений ГСЧС техники.

"Раньше мы уже передавали одну автолестницу для спасателей из Тернополя и получили положительные отзывы от работы спецтехники. Для нас важно получать обратную связь, потому что именно так мы понимаем, насколько высотная техника актуальна для Украины", — отметил руководитель ООО "Промэнергооборудование".

Также Андрей Залесский рассказал, что первая группа водителей-операторов, которые будут работать на этом спецтранспорте, уже вернулись из Германии. Там спасатели проходили недельный обучающий курс в городе Ульм, где расположена Пожарная академия Magirus. Кроме того, компания "Промэнергооборудование" получила сертификат от немецких партнеров и теперь может самостоятельно обучать спасателей всем особенностям работы на высотной технике немецкого производителя.

Справка: компания "Промэнергооборудование" в 2023 году стала одним из лучших партнеров ведущего немецкого производителя Magirus.