ВСУ пытаются развить успех на Херсонщине и отбивают атаки под Авдеевкой: где ведутся бои (карта)

ВСУ продолжают держать оборону на всех направлениях

В пятницу, 22 декабря, российские оккупанты предприняли очередные неудачные попытки вытеснить украинских военных с плацдарма на левом берегу Херсонской области. Кроме того, войска РФ продолжили атаковать на Авдеевском направлении, но украинские защитники отразили все вражеские штурмы.

Об этом сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 06:00 23 декабря. Отмечается, что за прошедшие сутки, 22 декабря, произошло 75 боевых столкновений.

Также отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В Генштабе подчеркнули, что в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где отбиты 4 атаки. На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области. В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожены 3 истребителя-бомбардировщика Су-34. Подразделения ракетных войск атаковали 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления противника.

Напомним, экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин спрогнозировал, когда уменьшится интенсивность вражеских атак.