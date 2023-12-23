"Свыше 40 000 000 грн меньше чем за год собрала на помощь детям погибших Героев ОО "Мрія дітей України" — Яровая

Дети военных это общая ответственность украинцев

ОО "Мечта детей Украины", которая занимается детьми погибших, пленных и пропавших без вести военных, за 10 месяцев работы уже собрала более 40 млн грн для помощи детям. Об этом в своем Фейсбуке сообщила глава ОО "Мрія дітей України", известная волонтер Дана Яровая.

"Отчитываюсь. Мы уже реализовали для наших подопечных амбициозный проект "Свои дети" в партнерстве с ПриватБанк и Mastercard по внешкольному образованию, на который собираем 20 000 000 грн. Большой партнерский проект из "Новая почта" "Одень будущее". "Лето без войны", благодаря которому наши подопечные имели возможность отдохнуть за границей и в прекрасных живописных уголках Украины. Мы с вами заботимся о наших детях на все праздники — вместе собирали их в школу с проектом "1 сентября" и сейчас стараемся стать для малышей хорошими эльфами, готовя подарки на рождественские и новогодние праздники с нашими проектами "Воплощение мечты" и "Тепло Рождества", — написала волонтер.

Яровая поблагодарила всех, кто в это непростое время продолжает донатить. И подчеркнула, что для больших дел нет маленьких донатов.

"Дети погибших, пленных и пропавших без вести военных – это наши общие дети. Наша ответственность и обязанность быть с ними рядом, давать ощущение плеча и поддержки. Это – наше завтра. То, в каком обществе мы будем жить через 10-20 лет", — Подытожила волонтер.