Война — день 669: оккупанты превращают захваченные города в крепости и продолжают штурмы

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а оккупанты продолжают предпринимать попытки выбить ВСУ с левого берега Днепра в Херсонской области, так и не прекращают штурмы в районе Авдеевки. При этом в других местах россияне продолжают окапываться и превращают захваченные города в настоящие крепости, готовя их к обороне со всех сторон. В целом уже становится очевидным, что война будет продолжаться и в 2024 году, а потому украинские военные призывают быть готовыми к тому, что он станет более тяжелым, чем два предыдущих.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты вновь запустили дроны по Украине, большинство из которых были успешно сбиты. Угроза остается для Хмельницкой области, где зафиксированы остатки из них

О происходившем 21 декабря читайте в сводке Война — день 666: темпы боев растут несмотря на ухудшение погоды.

Что было в Украине 22 декабря – читайте по ссылке: Война — день 667: на фронте горячо, оккупанты бьют по мирным городам и сами ловят прилеты

Информацию за 20 декабря смотрите по ссылке: Война — день 668: российская армия несет потери, а ВСУ держат плацдарм на Херсонщине