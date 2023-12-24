Чтобы не потерять субсидию: о каких изменения нужно обязательно сообщать в ПФУ

На уведомление ПФУ у получателей выплат есть целый месяц

Украинцы, имеющие право на получение жилищной субсидии, должны уведомлять Пенсионный фонд Украины об изменении некоторых данных, чтобы не потерять выплату. На это дается 30 дней.

Всего есть восемь важных пунктов, по каждому из которых необходимо своевременно обновлять информацию в ПФУ. Если в указанные сроки это не будет сделано, человек рискует лишиться субсидии. Об этом пишет NV.

О каких изменениях нужно сообщать в ПФУ:

переезд;

приобретение дополнительного дохода;

изменение состава семьи;

имущественные изменения;

получение наследства;

покупка авто;

член семьи находится за границей более 60 календарных дней;

валютные операции на более 50 тысяч гривен (это дает основания не считать семью малообеспеченной).

Отмечается, что получателям субсидии дается 30 календарных дней, чтобы уведомить об изменениях ПФУ. В том случае выплаты не будут потеряны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что субсидию можно оформить не выходя из дома — всего в несколько кликов в режиме онлайн. Для этого заявителю понадобится ряд определенных документов.