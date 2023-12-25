"Помогут полезные идиоты": стало известно, в каких странах могут активизироваться пророссийские настроения

Путин еще с сентября посылает сигналы о готовности остановить боевые столкновения

В конце 2023 года прокатилась новая волна заявлений и статей о необходимости переговоров между Украиной и Россией. Уже сейчас начинают открываться новые пророссийские "консервы", запасенные и в Европе, и в Штатах.

Такое заявление сделал нардеп V, VI и VII созывов, экс-заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко. Свое мнение на этот счет он озвучил в интервью "Телеграфу".

Эксперт отметил, что, скорее всего, пропагандисты активизируются в первую очередь в Польше и Словакии.

"Кто-то получит прямую команду — пора отрабатывать. Кого-то будут использовать в темную. В этом же контексте стоит рассматривать события с блокированием украинско-польской границы. Сейчас мы с Польшей в одной лодке. И тамошнее население достаточно адекватно воспринимает российско-украинскую войну. Но это не означает, что в Польше исчезли агенты Кремля, полезные идиоты, что там нет коррупции, в том числе политической, часть протестов явно спонсируется Кремлем, не случайный набор событий, а часть сценария РФ действиями, информационно-психологическими операциями по всему миру", – отмечает Андрей Сенченко.

Напомним, что в New York Times сообщали, что российский диктатор Владимир Путин еще с сентября посылает сигналы о готовности остановить боевые столкновения, оставив за собой то, что удалось захватить на данный момент.

Ранее "Телеграф" сообщил, что бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко, оценивший ситуацию на фронте, также прокомментировал тему переговоров между Украиной и Россией, заметив, что в настоящее время проводить такие переговоры нельзя ни в коем случае. Ведь оккупанты нивелировали и локализовали те успехи, которые могли быть.

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