Офис президента подготовится к встрече – тем будет достаточно

После согласия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, и его язвительных комментариев, на Банковой рассказали, о чем они будут говорить. Предстоящие переговоры с главой венгерского правительства могут относиться к широкому спектру двусторонних отношений.

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина". Как он отмечает, тем для встречи лицом к лицу достаточно.

" О наших двусторонних отношениях – а это широкий спектр и он не сводится к вопросам нацменьшинств", - сказал Жовква, отвечая на вопрос, о чем могут быть переговоры.

Также он добавил, что не упустят на встрече тему экономики, будут говорить о транзите между соседними государствами.

"Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", — добавил Жовква.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Венгрия и Украина почти не имели личных контактов на высоком уровне. Но в последние недели путинофил Орбан все чаще "забросает" громкие заявления в сторону Украины. Именно это и становится основой для личной встречи Зеленского и премьер-министра Венгрии.

Ранее Телеграф писал, что в Европе раскритиковали Виктора Орбана и назвали его "троянским конем", который разрушает европейское единство и защищает интересы России.