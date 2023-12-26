Мобилизация по новому закону: собираются ли призывать женщин в Украине

Чего ждать женщинам от "новой" мобилизации

Согласно новому законопроекту о мобилизации, который опубликовали в Раде, некоторые категории женщин подлежат взятию на воинский учет военнообязанных в порядке, установленном Министерством обороны Украины. Во время действия военного положения женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу.

В проекте Закона отмечается, что женщины, которые имеют специальность или профессию, связанную с военно-учетной специальностью и по состоянию здоровья пригодны для прохождения военной службы, берутся на военный учет по собственному желанию.

Женщины, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и окончили заведения профессионального (профтехнической) предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

В то же время женщины, которые стоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Во время действия военного положения женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу в части (подразделения) обеспечения или приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в боевые части (подразделения);

Также в проекте Закона указывается, что женщины освобождаются от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований) по беременности или по уходу за ребенком. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Украины Александр Горенюк назвал предположительные сроки принятия законопроекта о мобилизации.