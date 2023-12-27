Итоги 2023 года: что Украина упустила во внешней политике и как пытается наверстать

Киеву нужно было решать проблемы, когда они только начинали маячить на горизонте, говорит Игар Тышкевич

К концу 2023 года подарок от США, к сожалению, получила не Украина, а Россия. В виде блокирования американскими парламентариями мощного пакета помощи Киеву. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби предупреждал, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на еще больший подарок – что Вашингтон прекратит поддержку Украины. Этого пока, к счастью, не случилось. И корректно говорить о промедлении с выделением необходимых средств, за которые могут проголосовать в январе-феврале. Но тенденция – тревожная.

Как и общее снижение помощи Украине со стороны Запада.

Как и участившиеся проблемы в отношениях с европейскими соседями. То поляки и словаки блокируют границы под экономическими предлогами. То Венгрия срывает принятие ЕС пакета в 50 млрд евро для Украины. То еще какие-то неприятности, откуда не ждали.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич объяснил "Телеграфу", что, кроме внутриполитических раскладов в тех или иных странах привело к проседанию поддержки Украины и как это исправить.

По словам Игара Тышкевича, внешнеполитически в 2023 году мы столкнулись с проблемой, которая называется время.

"С точки зрения поддержки Украины и обеспечения этой поддержки в будущем – в политике любая риторика, любые тезисные конструкции должны меняться. Ты должен говорить на языке, который понятен и приемлем для твоих партнеров", – объясняет эксперт.

По его словам, Украина мобилизовала десятки государств в свою поддержку в 2022 году на фоне эмоциональной риторики в стиле: "более сильное государство напало на более слабое", "более сильное государство открыто наплевало на систему международного права" и так далее. И если в ситуации с Крымом в 2014-м кто-то еще сомневался, что Россия способна на агрессию, в 2022-м такие сомнения отпали. Была Украина, которая защищается, декларирует приверженность определенным ценностям. И была Россия, развязавшая войну под видом т. н. "СВО", отмечает Игар Тышкевич.

Он акцентирует, что действия на эмоциональном поле, мобилизация общественного мнения имели в 2022-м позитивные для нас результаты.

Но когда война затягивается, а поддержка ослабевает, необходимо менять подходы. Потому что вступают в игру уже рациональные мотивы: сколько это еще может продолжаться, каких будет стоить жертв – человеческих, экономических, говорит эксперт.

"Каждое из государств пытается искать выгоду. Даже в ситуации с нашей войной. Об этом тоже нужно говорить. В любом кризисном явлении, в том числе таком масштабном, как война, оцениваются риски и возможности, – поясняет Игар Тышкевич. – И на этом фоне на втором году войны Украине следовало менять риторику на более рациональную. Но в какой-то момент мы побоялись говорить не только о вызовах, но и о возможностях".

В качестве примера эксперт акцентирует на том, что поддержка Украины выгодна военно-промышленному комплексу США.

"Но этот акцент начал делаться нашими дипломатами и политиками лишь с конца ноября уходящего года. В мае же, когда это через призму своей пропаганды попытались поднять россияне, мы данную тему дипломатично обходили", – говорит Игар Тышкевич.

Однако, отмечает он, последние события в Конгрессе и Сенате США, где месяцами не могут проголосовать за большой пакет поддержки Украины, показали, что необходимо работать и с точки зрения рациональных мотивов. Не забывая, что военные компании в Штатах – это традиционные спонсоры Республиканской партии. Той самой, которая блокирует поддержку Украины, увязывая ее с ужесточением миграционного законодательства США и укреплением границы с Мексикой.

Если бы Украина еще в мае начала делать упор на то, что поддерживать нас выгодно США не только в ценностном смысле (защита демократии от автократического государства-агрессора), но и в финансово-экономическом (загрузка мощностей американского ВПК), то, возможно, мнение части республиканцев сегодня было бы иным, более позитивным для Киева, считает эксперт.

"Катастрофы не произошло. Риторика меняется. Но мы потеряли примерно полгода", – констатирует он.

То же самое, по мнению Игара Тышкевича, касается проблем с транзитом украинских товаров через приграничные европейские страны. Польша, Словакия и так далее. Мы не начали решать их, маячащих на горизонте, раньше. Не начали показывать партнерам выгоды сотрудничества, не шли вовремя на какие-то компромиссы.

Это же, уверен эксперт, касается изменения настроений в провластных коридорах ряда европейских стран (той же Словакии), которые нам тоже следовало просчитывать-учитывать.

"Мы постоянно теряем время, – констатирует Игар Тышкевич. – Пытаемся менять риторику, действовать иначе, чем ранее, уже по факту возникновения тех или иных проблем. Впрочем, судя по тому, что происходит в риторике внешней политики Украины, мы начинаем учиться. И если делать это достаточно быстро, если вовремя и успешно корректировать свои позиции, политику, то мы можем наверстать потерянное время и усилить свои позиции".

Из дипломатического позитива уходящего года эксперт называет более плотную внешнеполитическую работу Украины на африканском направлении, а также на латиноамериканском.

"С точки зрения будущего украинского экспорта (в том числе технологического) это важно, – подчеркивает он. – Пока мы пытаемся зайти в первую очередь зерном. Но это пока… Правильно, что мы наконец обратили внимание на регионы, которые ранее им обделяли. Рост происходит через сотрудничество с равными по развитию. Пока сделаны первые шаги. Но направление правильное".