"Это достижение Украины": в Раде объяснили, нужна ли нам военная цензура

Нардеп считает, что украинская власть показала себя взрослой

Власти Украины приняли правильное решение, не введя военную цензуру. Ее введение имело бы негативные последствия.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. По его мнению, цензура ни в коем случае не является решением вопроса.

"Она может отложить потребность в решении той или иной проблемы. И люди, особенно в информационное время, найдут информацию. Вопрос в ее проверенности. Если бы мы внедряли цензуру, а не адаптировали наши информационные каналы к требованиям военного положения, то мы, скорее всего, имели бы следствием, что часть людей, которые нуждаются в информации и ее не находят, пойдут ее искать там, где она есть. То есть в российских СМИ", — подчеркнул нардеп.

Юрчишин назвал достижением Украины, что во время войны власти не ввели цензуру. По его словам, в этом вопросе украинская власть неожиданно показала себя взрослой.

"При этом международные рейтинги показывают даже улучшение ситуации со свободой слова в Украине во время войны. Этим нужно махать как флагом на каждом шагу, а мы кричим о том, что мы недовольны. Хотя, конечно, мы недовольны. Это наше государство, и мы знаем, что можем лучше", — подытожил Юрчишин.

Более подробно о том, как парламентская оппозиция делила руководство в комитетах, почему в прифронтовой зоне восстанавливают бумажные СМИ, стоит ли вводить цензуру в условиях военного положения и почему власти падают "на мороз" в коммуникации с украинскими СМИ, читайте во второй части интервью Ярослава Юрчишина "Телеграфу": "Нужен очень тонкий баланс: глава комитета по свободе слова о критике Залужного, военной цензуре и телемарафоне".

Напомним, нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что в украинских спецслужбах и Верховной Раде идет дискуссия по поводу запрета в стране мессенджера Telegram.