Не любят Венгрию и Беларусь: как украинцы относятся к соседним странам

Россию не включили в список для голосования

Социологическое исследование показало, что украинцы положительно относятся к большинству стран-соседок. Лидером антирейтинга стала Беларусь, негативное отношение к которой высказали 78% респондентов.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова проводил опрос с 8 по 15 декабря 2023 года и опубликовал результаты на своем сайте. Респондентам задавали вопросы об их отношении к соседям Украины, за исключением РФ.

Среди "нелюбимых" стран оказалась Венгрия. 46% опрошенных признались о своем негативном отношении к этому государству. Еще 27% заявили о своей нейтральности.

Польша воспринимается позитивно 66% респондентов. Еще 22% нейтрально относятся к этой стране, и лишь 8% ― негативно.

Положительно о Молдове высказались 49,5% опрошенных. Негативное отношение к стране есть только у 8% респондентов. Примерно такие же показатели актуальны и для Румынии ― 47% и 9% соответственно.

К Словакии положительное отношение у 38,5% опрошенных украинцев. Столько же говорят о нейтральном восприятии этой страны.

Украины почти ко всем относятся положительно

Отметим, что украинцев не опрашивали об их отношении к РФ. Но задали вопрос, как воспринимают соагрессора Беларусь. О негативном отношении заявили 78% респондентов. О нейтральном восприятии заявили 12% опрошенных. Согласно результатам опроса, это самый высокий показатель негативного отношения и самые маленькие нейтрального и положительного.

Мнение респондентов об отношении других стран к населению Украины

Более половины опрошенных (51%) считают, что Польша позитивно относится к нашей стране. Еще 13% респондентов уверены в негативном восприятии Украины поляками.

Согласно результатам опроса, только 17% опрошенных считают, что венгры хорошо относятся к украинцам. А вот 37% уверены в обратном.

Население Беларуси негативно относится к Украине по мнению 61% респондентов. В то, что наши соседи хорошо к нам относятся, верит только 7% опрошенных.

Ранее "Телеграф" писал, как бы украинцы проголосовали на выборах президента в 1991 году. Опрос проводил КМИС.