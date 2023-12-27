Правительство продлило льготную цену на электроэнергию для населения: сколько еще будет действовать

Кабмин также принял решение для привлечения дополнительных средств на нужды энергетики

Украинское правительство продлил действие спецобязанностей для поставщиков (ПСО) электроэнергии. Это означает, что тарифы для населения не будут увеличиваться.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, ПСО будет действовать до конца апреля 2024 года.

"Продлеваем действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт/ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", — сказал Шмыгаль

Кабмин также принял решение для привлечения дополнительных средств на нужды энергетики.

В частности, скорректировал соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком, что позволит НЭК "Укрэнерго" получить более 3 млн евро для оплаты счетов подрядчиков за выполненные работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Раде сказали, почему хотят повысить тариф на электроэнергию.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как в 2024 году будут начислять субсидии украинцам. В Минсоцполитики обрадовали потребителей.