Свириденко раскритиковала закупку во время войны импортных товаров, аналоги которых производятся в Украине

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко раскритиковала практику закупки во время войны импортных товаров, аналоги которых производятся в Украине, особенно на промышленных предприятиях в прифронтовых городах.

— Покупка турецких или китайских изделий — это, во-первых, аморально во время войны, когда в Украине есть производства аналогичных товаров. Во-вторых, это несправедливо по отношению к украинцам, которые работают буквально под вражескими обстрелами и пытаются зарабатывать и выживать, — сообщила она в ходе своего визита на заводы в Никополе, передает ICTV.

По ее словам, в прифронтовых городах, таких как, например, Никополь, промышленные предприятия — это единственные островки "нормальности" для людей.

Это возможность для них работать и зарабатывать деньги, чтобы выжить в сверхсложных условиях, подчеркнула Юлия Свириденко.