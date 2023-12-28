"90% закупок тылового обеспечения осуществлялось через Prozorro, мы сэкономили государству более 6 миллиардов гривен" — Яровая

Волонтер, член общества Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая отчиталась о работе Коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны, в состав которого входит как представитель общественности.

"Меньше, чем за год работы коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны, мы показали высокую эффективность и в экономии бюджетных средств, и по количеству заключенных соглашений. Закупки в оборонном секторе стали более открытыми, чем в общественном секторе. Да, впервые с момента полномасштабного вторжения удалось вывести закупки Минобороны на Prozorro. 90% закупок тылового обеспечения осуществлялось через Prozorro. Торги состоялись на общую на общую сумму 65 496 516 496 (65,5 миллиардов грн). По результатам торгов уже подписано 228 договоров на поставку на общую сумму 41 382 214 833 грн. Благодаря честным, прозрачным и публичным торгам удалось сэкономить государственному бюджету 15%, а это более 6 миллиардов гривен. (6 160 223 107, если быть точной)", — написала Яровая на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что сэкономленные благодаря честным и прозрачным торгам по питанию средства – это фактически 100% покрытие вещевого обеспечения фронта в год. Своевременно стартовали торги по зимней форме. И впервые с момента полномасштабного вторжения ВСУ вошли в зиму с своевременно отшитой зимней формой. Средняя конкуренция по всем торгам составила 3,46. Торги по 53 лотам находятся на рассмотрении или на стадии подписания контракта. К сожалению, есть 97 неуспешных торгов и 46 отмененных.

Наиболее успешными с точки зрения экономии Яровая назвала торги по питанию.

"В мае экономия на закупке питания по подписанным контрактам составила 4 521 398 638 грн. – это 18,6%. В ноябре по питанию экономия уже составила 2 085 133 243 грн., а это 32,8%, но подписана еще только половина контрактов. Четыре месяца я потратила на урегулирование вопроса о выводах Государственной аудиторской службы, которая всю прибыль всех поставщиков Минобороны расценила "убытками государства". И добилась (каких усилий это стоило знают все, кто следит за сериалом "Особенности закупок Министерства обороны") того, что парламент конституционным большинством (306 голосов "за") принял постановление №10071, фактически отменяющее выводы ГАСУ. Документ обязал Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли. Добилось (и искренне благодарю за сотрудничество Государственную регуляторную службу) восстановление приказа Минобороны №375, предусматривающего, что вещное имущество принимается согласно техническим требованиям, эталонного образца, утвержденного Генеральным Штабом, и с возможностью рандомной проверки партии товара", — написала Яровая.