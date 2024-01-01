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Морозы оставят украинцев без света? Эксперт рассказал, чего ждать украинцам

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Морозы оставят украинцев без света? Эксперт рассказал, чего ждать украинцам Новость обновлена 01 января 2024, 13:28

Энергосистема страны имеет все возможности, чтобы избежать отключений

В Украине нет проблем с мощностью в энергетической системе или с ее передачей высоковольтными линиями. Однако существует вероятность плановых отключений.

Об этом в интервью Общественному радио заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, сейчас есть определенный профицит мощностей.

"Две тепловые электростанции находятся в резерве. Потребление у нас снизилось, не увеличилось. В первую очередь из-за теплой погоды. И, кроме того, из-за выходных дней", — подчеркнул эксперт.

В то же время Омельченко отметил, что это все касается только тех регионов, которые достаточно удалены от линии фронта. По его словам, в прифронтовых регионах ситуация с электроснабжением очень сложная.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в целом энергосистема работает надежно. В то же время он высказал мнение, что плановых отключений при больших морозах может не быть.

"Несколько дней, три или четыре дня, возможна также опция — выход в аварийный ремонт какого-то атомного блока, это тоже нельзя исключать. Есть определенные риски, при которых будут подключены плановые отключения на несколько часов в сутки, на три, на четыре часа в сутки. Но, опять же, если это и будет, то это будет не постоянно, а на какой-то небольшой промежуток времени", — подчеркнул он.

Напомним, в "Укрэнерго" опровергли слухи, что во всех областях начинают действовать графики планового отключения электричества.

Теги:
#Электроэнергия #ТЭЦ #Отключения света