От этого зависит поддержка Украины: дипломат рассказал, почему нельзя распускать ООН

ООН оказалась неспособна решить проблемы Украины, но многие страны от нее зависят

Несмотря на то, что Организация объединенных наций не способна принять какое-либо решение по вопросу российского вторжения в Украину, распускать ее нельзя.

Как рассказал в интервью изданию "Голос Америки" постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, на саммиты организации не приезжали бы лидеры 150 стран, если бы они были неважными.

Он отметил, что 90% бюджета ООН покрывают страны, которые являются глобальными игроками и которые считают ее одной из главных площадок для решения проблем безопасности и изменения климата.

"То, что Совбез абсолютно не может принять решение по Украине, не означает для подавляющего большинства стран мира, что Совбез не способен влиять на ситуацию у них", — отметил Кислица.

В качестве примера он назвал африканскую страну Сенегал, практически у всех соседей которой есть проблемы с безопасностью. Поэтому Кислица говорит, что для властей и населения этой страны сотрудничество с ООН является очень важным в социальном, экономическом и политическом смыслах.

"Поэтому если бы я им сказал, что ООН – это трэш, который надо разогнать, они меня просто не поняли бы и не поддерживали Украину. Практически все страны Глобального юга нуждаются в ООН", — добавил дипломат.

При этом он отметил, что США и ЕС много сил тратят на помощь подобным государствам, а вот Россия не имеет ни ресурсов, ни технологий, чтобы им помочь, но позиционирует себя как их защитника и использует организацию как трибуну, чтобы критиковать Запад. Кислица добавил, что именно поэтому россиян надо изгонять из руководства структур ООН.

Как сообщалось ранее, после взрывов в Белгороде Россия созвала заседание Совбеза ООН после которого некоторые дипломаты устроили показательную фотосессию с российским постпредом. Не смутило их то, что за пару дней до этого оккупанты устроили масштабный обстрел Украины во время которого погибло множество мирных жителей.