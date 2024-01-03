Джавелина и Захер: названы редкие имена, которые украинцы давали детям в 2023 году

Среди новорожденных были девочки по имени Аврора, Афина, Есения, Весна и Джавелина

В Министерстве юстиции рассказали, какие имена стали самыми популярными среди молодых родителей в первом полугодии 2023 года. Также в ведомстве назвали редкие имена детей в разных регионах страны, которыми называли малышей в прошлом году.

Информацию сообщает "УП. Жизнь". В статье ссылаются на комментарий ведомства.

Так, в Украине самыми популярными именами для девочек в первую половину 2023 года были София, Мария, Анна. Мальчикам часто давали имена Артем, Александр, Богдан и т.д.

В то же время некоторые родители называли своих детей необычно – Аврора, Афина, Есения, Огнена, Властелина, Весна, Джавелина, Лолита, Ангел, Кий, Эней, Муслим, Марс, Один, Захер и другие.

В Министерстве юстиции уточнили, что популярность имени еще зависит от места проживания новоиспеченных родителей.

Так, например, в Киеве самые распространенные имена для детей были:

Женские: София, Мария, Соломия, Ева.

Мужские: Максим, Марк, Тимофей, Александр, Артем.

А в Днепропетровской области наиболее распространенными именами для новорожденных стали:

Для дочери : Алиса, Анастасия, Виктория, Дарья (Дария), Диана, Ева, Елизавета, Есения, Эмилия, Мария, Милана, Мирослава, Николь, Полина, Соломия, София.

Для сына: Артем, Артур, Давид, Даниил, Дамир, Евгений, Иван, Лев, Марк, Матвей, Михаил, Тимофей, Тимур, Ярослав.

В Закарпатской области картина немного другая. Там среди молодых родителей популярностью пользовались следующие имена:

Для девочек: Ангелина, Анна, Аделина, Алиса, Виктория, Валерия, Дария, Евгения, Злата, Ирина, Любовь, Мария, Марта, София.

Для мальчиков: Андрей, Богдан, Василий, Виктор, Виталий, Матвей, Максим, Марк, Александр, Роман, Юрий.

В статистику не попали данные с временно оккупированных территорий.

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