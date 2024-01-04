Григорий Козловский вместе с Emily Resort и ФК "Рух" передали очередную помощь ВСУ: уже 4 миллиона

Григорий Козловский, основатель ФК "Рух", вместе с Emily Resort начали новый 2024 год с серьезного доната на армию. Благодаря вкладу мецената ВСУ получили еще 2 млн. грн. Следует добавить, что общая сумма помощи, перечисленная на нужды военных после празднования зимних праздников в спортивно-оздоровительном комплексе Emily Resort, составила 4 млн. грн.

Представители Emily Resort отмечают, что очень приятно начать новый год с такого полезного и приятного дела – помощи ВСУ.

"Мы, как и анонсировали, уже во второй раз перечисляем весь доход от празднования Нового года в нашем комплексе в размере 2 000 000 грн для ВСУ — всего это 4 000 000 грн. Мы благодарим наших Героев за то, что 2024-й Украина встретила свободной и независимой ! И пусть этот год станет годом Победы!" — говорится в сообщении администрации комплекса.

Благотворительность является неотъемлемой частью жизни украинцев во время войны, среди постоянных меценатов — и основатель Emily Resort и ФК "Рух", львовский бизнесмен Григорий Козловский. При его финансовой помощи на передовую нашим воинам было передано много жизненно-важного оборудования, было собрано немало средств.

"Вместе с Emily Resort начинаем 2024 год с нового доната для наших защитников! Как и анонсировали, дополнительно еще 2 000 000 гривен от празднования Нового года в нашем комплексе мы уже перечислили на нужды ВСУ! Общая сумма составила 4 000 000 гривен! Призываю каждого, кто работает и имеет возможность, и в дальнейшем непрерывно донатить нашим ангелам-хранителям! Именно они ценой собственной жизни и здоровья защищают нашу землю от русской орды!" — подчеркнул Григорий Козловский.

Это не первый подобный донат от мецената для армии. В День Защитника и Защитниц Украины ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский присоединились к благотворительному футбольному турниру, на котором удалось собрать более 300 тысяч гривен на дроны для военных.

В ноябре 2023 года ФК "Рух" и Григорий Козловский организовали благотворительный матч звезд "Верим в ВСУ", благодаря которому были собраны средства и приобретены термобелье для украинских воинов. Его получили военные 5 отдельного штурмового полка ВСУ, 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила, 125 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и военные в Бахмуте.

А еще в начале 2023 года, в январе, Григорий Козловский провел в спортзале Emily Sport Arena на территории комплекса Emily Resort и Академии ФК "Рух" первый масштабный благотворительный турнир по трем видам спорта с участием звезд шоу-бизнеса, киберспорта, юмористов, блоггеров и других общественных лиц. На нем собирали средства на "крылья" для 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, беспилотники "Лелека-1000", Matrice 300 RTK, ударные дроны R-18 (или "Punisher"), генераторы, Ecoflow. Результат сбора – почти 550 тысяч гривен. Дополнительно польские друзья задонатили еще миллион гривен; за эти средства были приобретены ударный дрон R-18 и 5 мощных генераторов для 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".