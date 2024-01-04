Сын экс-судьи может сесть за нелепые видео со стрельбой и руганью в адрес Зеленского: все детали

Во время обыска квартиры подозреваемого выявили гранаты и запалы к ним

Полиция совместно с работниками Корпуса оперативно-внезапного действия (КОВД) задержали 29-летнего Дмитрия Чезганова, сына экс-судьи Аллы Чезгановой. Ранее в интернете появились видео, на которых он угрожал правоохранителям и сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК).

В одном из опубликованных роликов в Инстаграме он даже стрелял, сообщает "Военный курьер". Во время обыска были найдены несколько гранат и запалы к ним, Чезганову грозит до 7 лет лишения свободы.

Видео сына Аллы Чезгановой

В сети распространились два видео Дмитрия Чезганова, которые и заинтересовали правоохранителей. На одном из них он стреляет в воздух и поет песню.

На втором видео Чезганов играет на гитаре и пошло высказывается в адрес Службы безопасности Украины (СБУ), Министерства внутренних дел (МВД), Верховной Рады Украины, президента Владимира Зеленского. "Певец" также в песне просил миллиард, 10 танков, 5 самолетов, а к ТЦК обратился с просьбой удовлетворить его орально. Теперь за такие песни Дмитрию Чезганову придется ответить перед законом.

Дмитрий Чезганов не выбирал выражений

Отметим, что Алла Чезганова работала судьей Замостянского районного суда Винницы. Она ушла в отставку в 2017 году.

Раньше "Телеграф" писал, что в Киеве задержали мужчину, зарезавшего продавщицу цветов. В сети начали обсуждать поимку "маньяка".