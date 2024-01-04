Сын экс-судьи может сесть за нелепые видео со стрельбой и руганью в адрес Зеленского: все детали
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Во время обыска квартиры подозреваемого выявили гранаты и запалы к ним
Полиция совместно с работниками Корпуса оперативно-внезапного действия (КОВД) задержали 29-летнего Дмитрия Чезганова, сына экс-судьи Аллы Чезгановой. Ранее в интернете появились видео, на которых он угрожал правоохранителям и сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК).
В одном из опубликованных роликов в Инстаграме он даже стрелял, сообщает "Военный курьер". Во время обыска были найдены несколько гранат и запалы к ним, Чезганову грозит до 7 лет лишения свободы.
Видео сына Аллы Чезгановой
В сети распространились два видео Дмитрия Чезганова, которые и заинтересовали правоохранителей. На одном из них он стреляет в воздух и поет песню.
На втором видео Чезганов играет на гитаре и пошло высказывается в адрес Службы безопасности Украины (СБУ), Министерства внутренних дел (МВД), Верховной Рады Украины, президента Владимира Зеленского. "Певец" также в песне просил миллиард, 10 танков, 5 самолетов, а к ТЦК обратился с просьбой удовлетворить его орально. Теперь за такие песни Дмитрию Чезганову придется ответить перед законом.
Отметим, что Алла Чезганова работала судьей Замостянского районного суда Винницы. Она ушла в отставку в 2017 году.
Раньше "Телеграф" писал, что в Киеве задержали мужчину, зарезавшего продавщицу цветов. В сети начали обсуждать поимку "маньяка".