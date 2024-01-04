Дороже и полезнее. В Украине обновили "пакунок малюка": что теперь в него входит

В обновленном боксе будет больше многоразовых пеленок

В Украине с 1 января 2024 года увеличилась стоимость "пакунка малюка" до 7689 гривен в связи с повышением прожиточного минимума для детей до 6 лет, который теперь составляет 2563 грн. Состав помощи для новорожденных пересмотрен.

Об этом проинформировали в Министерстве социальной политики Украины. Состав "пакунка малюка" пересматривают каждые четыре года, прислушиваясь к пожеланиям родителей и мнению экспертов, представителей ЮНИСЕФ.

В 2024 году составили обновленный список вещей, которые будут входить в единоразовую помощь для новорожденного. Теперь там больше многоразовых пеленок и теплой одежды. Напротив, уменьшили количество вещей самого маленького размера. Прислушались и к пожеланиям родителей насчет одеяла-пледа. Теперь он будет больше по размеру.

Пока ведется государственная регистрация приказа об изменении состава "пакунка малюка". Когда она завершится, то документ будет опубликован на официальном сайте Минсоцполитики.

Что такое "пакунок малюка"

Этот вид государственной поддержки появился в Украине еще в 2018 году. Он представляет собой натуральную помощь, которая состоит из необходимых для малыша предметов. Это одежда и средства личной гигиены.

С 2018 года было выдано более 700 тысяч таких наборов. При этом родители могут выбрать и другой вариант поддержки, а именно ― денежную компенсацию. Как сообщает ведомство, чаще всего берут именно "пакунок малюка", потому что там уже есть все необходимое.

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