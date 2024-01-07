В Германии за украинскими военными следят неизвестные дроны: их видели над полигонами

Ни один из беспилотников пока не удалось приземлить

В Германии уже неоднократно замечали неизвестные дроны над местами, где проходят учения украинские военные. Силы безопасности ФРГ пока не смогли приземлить ни один из этих БПЛА, чтобы раскрыть, кто за этим стоит.

Впервые летательные объекты обнаружили над военными объектами еще в октябре 2022 года. Беспилотники наблюдали за тем, как тренируются украинские защитники. Об этом пишет Bild.

Тогдашний командующий Территориальным командованием генерал Карстен Брейер дал поручение военной полиции применять передатчики радиопомех HP 47, которые могли бы заставить дроны приземлиться. Но, как отмечается, эффективность HP 47 не была достаточно исследована.

При этом других мер в отношении этих дронов не применяли. С тех пор они все также продолжают летать. Иногда фиксируют сразу несколько дронов.

"На других объектах в воздушное пространство иногда входит несколько дронов одновременно. Это четко организовано и сильно указывает на Россию", — сказал Депутат Бундестага от "Свободной демократической партии" и член оборонного комитета Маркус Фабер.

По его словам, случаи с регулярным обнаружением неизвестных дронов фиксируют возле полигона Клитц в Саксонии, где Бундесвер тренирует украинцев на танках. Германия подозревает, что за этим стоит россии, но пока не может этого доказать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменилась поддержка Украины со стороны Германии с начала полномасштабного вторжения.