Растратил на бронежилетах сотни миллионов: раскрыта новая схема бывшего замминистра обороны

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) вместе с СБУ сообщили о новом подозрении экс-чиновникам Министерства обороны Украины. Их обвинили в препятствовании деятельности ВСУ и растрате почти 950 млн. грн. государственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Подробности появились на официальном сайте.

Речь идет о заместителе Министра обороны Украины, бывшем руководителе одного из Департаментов МО и бывшем начальнике управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождении материального обеспечения ВСУ.

В ГБР имена фигурантов дела не называют. Но, скорее всего, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Шаповалове и главе департамента закупок Хмельницком. Они получили уже по четвертому подозрения.

Сообщается, что Минобороны и восточноевропейская компания в 2022 году заключили договор на поставку большой партии бронежилетов.

Согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, продукцию не может использовать военнослужащим ВСУ по целевому назначению. Она не отвечала стандартам. Из-за закупки некачественной продукции убытки государства составили почти 950 млн грн.

Трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжким последствиям, совершенным группой лиц), ч. 5 ст. 191 (расход чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора.

Ранее Телеграф сообщил, что в стране новый громкий скандал. Львовский бизнесмен решил заработать на сотрудничестве с Министерством обороны Украины и озолотил свою семью.