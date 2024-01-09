Параджанов официально реабилитирован: чем прославился и за что в СССР судили легенду украинского кино

Сегодня Параджанову исполнилось бы 100 лет

Национальная комиссия по реабилитации по представлению Украинского института национальной памяти (УИНП) реабилитировала известного украинского кинорежиссера армянского происхождения Сергея Параджанова. В поддержку рассмотрения дела выступали Офис Президента Украины и украинские правозащитники.

Об этом сегодня, 9 января, в столетие Параджанова сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. По его словам реабилитировать имя кинорежиссера удалось на последнем заседании национальной комиссии по реабилитации 20 декабря 2023 года.

"Имеем действительно историческую новость — Сергей Параджанов реабилитирован! Пол века прошло со времени судилища над ним, но теперь и в юридическом плане справедливость торжествует. Приятно писать об этом в столетний юбилей со дня рождения ключевого автора украинского поэтического кино", — написал Антон Дробович и добавил "Благодаря им (членам комиссии) историческая правда побеждает забвения и репрессии, а также появляется надежда, что впоследствии будут рассмотрены и другие сложные и резонансные дела украинских диссидентов, судимых в СССР как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным статьям".

Сергей Параджанов

Родился 9 января 1924 года в городе Тбилиси.

Год проучился в Тбилисском институте инженеров жд транспорта. Затем поступил одновременно на вокальный факультет Тбилисской консерватории и в хореографическое училище при оперном театре.

После Второй мировой войны поступил на режиссерский факультет ВГИКа в Москве. По распределению его направили на работу в Киев. Здесь Параджанов снял ряд документальных и научно популярных фильмов.

В 1964 году он представил картину "Тени забытых предков", которую снял по мотивам произведения Михаила Коцюбинского. Этот фильм принес Параджанову международное признание. В частности, 39 международных наград, 28 призов на разных кинофестивалях (из них 24 – гран-при).

За что советская власть осудила Параджанова

Во время премьеры фильма, которая состоялась 4 сентября 1964 года, в киевском кинотеатре "Украина" произошла акция протеста. Творческая интеллигенция публично осудила происходившие в Украине политические репрессии.

В июне 1966 года появилось Постановление ЦК КПУ "О серьезных недостатках в организации производства кинофильмов на Киевской киностудии им. Довженко". В частности, критика касалась лент "Источник для жаждущих" (автор сценария Иван Драч, режиссер Юрий Ильенко), "Сверьте свои часы" (Лина Костенко, Юрий Ильяшенко), сценарий фильма "Киевские фрески" (Сергей Параджанов).

1973 советская власть обвинила Сергея Параджанова "гомосексуализме" и осудила на 5 лет лагерей строгого режима. Впрочем, на самом деле было очевидным, что на самом деле его судят за поддержку диссидентов, ведь в приговоре были еще и статьи "за спекуляцию" и "украинский национализм".

Напомним, ранее мы писали о том, что умер украинский диссидент Василий Овсиенко.