Себестоимость тонны украинского молока на 500 евро выше, чем поляки предлагают с доставкой — председатель набсовета "Молочного альянса"

Цена молока для молокоперерабатывающих предприятий в Украине в 2023 году выросла на 30%. Главная причина – обострение дефицита молочного сырья. Об этом в интервью "Бизнес Цензору" сообщил председатель наблюдательного совета холдинга "Молочный альянс" Сергей Вовченко. Он прогнозирует, что следствием подорожания молочной продукции украинского производства станет рост объема импорта из ЕС, в первую очередь из Польши.

"30% стоимости молока своим производителям компенсирует Евросоюз. Поэтому себестоимость тонны украинского сухого обезжиренного молока в течение этого года была на 500 евро выше, чем поляки предлагали с доставкой. Поэтому Польша не только отказалась от нашего импорта, но является крупнейшим экспортером молочной продукции в Украину. И прежде всего — сыров. 42% твердых сыров в Украине в торговых сетях — это импорт. Есть немецкие, итальянские и, конечно, французские сыры. Но 60% твердых сыров в супермаркетах — из Польши", — отметил Сергей Вовченко.

Кроме того, председатель наблюдательного совета холдинга "Молочный альянс" обнародовал информацию о структуре цены молока на полках украинских супермаркетов.

"Сегодня литр молока мы покупаем за 15 грн. плюс 20% НДС — это 18 грн. Плечо доставки сейчас достигает до 500 км — плюс гривна на литре. Пластиковая бутылка, этикетка, групповая упаковка, производственные затраты — полная себестоимость почти 26,31 грн. Затем добавляем нашу плановую рентабельность – 10%. На выходе с завода получаем: 30 грн. На полках литр молока стоит около 40 грн. То есть наценка сетей на продукт с короткими сроками реализации около 39%", — отметил Сергей Вовченко.

В состав холдинга "Молочный альянс" входят предприятия по производству сыров, цельномолочной и кисломолочной продукции, предприятия по сбору и обработке молока и молочной продукции, а также компании, осуществляющие реализацию продукции в Украине и за рубежом. Продукция выпускается под брендами "Пирятин", "Славия", "Яготинское", "Яготинское для детей", "Златокрай" и "Молочный альянс".