Бригадный генерал Собко покидает Силы ТрО: что о нем известно

"За несколько недель Силы ТРО выросли с десяти до ста тысяч человек"

Начальник штаба – заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ, бригадный генерал Сергей Собко покинул службу в ТрО. Причину он не назвал.

Об это он рассказал на своей странице в Facebook. Собко отметил, что гордится тем, что был вовлечен в создание отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины, а также благодарен всем людям, с которыми работал ради становления, укрепления и развития Сил ТрО.

"С первых дней широкомасштабного вторжения россиян было два самых больших вызова — научить и обеспечить. Буквально за несколько недель Силы ТРО выросли с десяти до ста тысяч человек. Прежде всего, нужно было найти бронежилеты, шлемы, технику. Доставить это в подразделы. Найти чем доставить. Я благодарен всем, кто подставил плечо помощи. Большинство из тех, кто встал в ряды Сил ТрО, не имели ранее военного опыта. Они последовали зову сердца, чтобы защитить свой дом. Кроме базовой общевойсковой подготовки, наши военнослужащие нуждались в профессиональной подготовке, ведь нужны были минометчики, саперы, противотанкисты и т.д. Однако еще одним вызовом стала подготовка командиров. Нам нужно было научить тысячи людей, многие из которых были вчерашними гражданскими и военный опыт приобретали буквально в бою. Однако приоритет отдавался подразделениям Сухопутных войск. Надо было думать, как это сделать для Сил ТРО", — рассказывает он.

Военные добавил, что развертывая Силы территориальной обороны, оказалось, что то, что выглядело на первый взгляд непривлекательным и недооцененным, стало предметом гордости.

"Ибо вкладывая усилия и время, заботясь о чем-то, ты будешь любить это. Ты будешь гордиться каждым достижением, каждой победой. Ты будешь видеть продвижение, и вы будете расти вместе", — пишет он.

Сергей Собко

После создания в январе 2022 года Сил теробороны ВСУ Собко был назначен начальником штаба – заместителем командующего Силами ТрО.

До этого с началом войны на Донбассе в 2014 году он выполнял боевые задания на востоке как командир батальона.

В марте 2022 года Собко присвоили звание бригадного генерала

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности главу Сил специальных операций Виктора Хоренко.