Словацкий премьер и друг Путина попал в скандал с недвижимостью: оправдался оригинально

Фицо уже подтвердил покупку квартиры

Новый пророссийский глава правительства Словакии Роберт Фицо, прекративший поставки оружия Украине, попал в скандал. У него нашли дорогущую квартиру в элитном жилом комплексе, которую он, вероятно, не смог бы себе позволить с зарплаты.

Об этом пишут словацкие СМИ. По их данным, недвижимость обошлась Фицо в 509 тысяч евро. Журналисты засомневались, что официальных доходов Фицо хватило бы на нее и начали писать об этом свои материалы.

На них уже был вынужден отреагировать и сам министр. Объяснение оказалось довольно оригинальным.

Он подтвердил покупку квартиры, но заявил, что половину ее стоимости покрыл из средств от выигранных в судах с медиа компенсаций.

Как сообщалось ранее, парламент Словакии утвердил 21 ноября правительство во главе с премьером Робертом Фицо и поддержал его программу, предусматривающую остановку военной помощи для Украины.

Следует отметить, что Фицо уже неоднократно отличался пророссийской позицией. К примеру, он присоединился к венгерскому коллеге Виктору Орбану в блокировании выделения Украине помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро.