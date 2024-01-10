Словацкий премьер и друг Путина попал в скандал с недвижимостью: оправдался оригинально
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Фицо уже подтвердил покупку квартиры
Новый пророссийский глава правительства Словакии Роберт Фицо, прекративший поставки оружия Украине, попал в скандал. У него нашли дорогущую квартиру в элитном жилом комплексе, которую он, вероятно, не смог бы себе позволить с зарплаты.
Об этом пишут словацкие СМИ. По их данным, недвижимость обошлась Фицо в 509 тысяч евро. Журналисты засомневались, что официальных доходов Фицо хватило бы на нее и начали писать об этом свои материалы.
На них уже был вынужден отреагировать и сам министр. Объяснение оказалось довольно оригинальным.
Он подтвердил покупку квартиры, но заявил, что половину ее стоимости покрыл из средств от выигранных в судах с медиа компенсаций.
Как сообщалось ранее, парламент Словакии утвердил 21 ноября правительство во главе с премьером Робертом Фицо и поддержал его программу, предусматривающую остановку военной помощи для Украины.
Следует отметить, что Фицо уже неоднократно отличался пророссийской позицией. К примеру, он присоединился к венгерскому коллеге Виктору Орбану в блокировании выделения Украине помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро.