Государство должно предложить не отдельные идеи, а целостный концепт мобилизации – Юрий Гудыменко

Украине нужна реформа системы мобилизации, а не дикая история с дискуссией, будут ли воевать более состоятельные граждане или будет жеребьевка.

В вопросе обсуждения мобилизационных инициатив важно обращать внимание на необходимость реформы самой системы, а не на преодоление отдельных недостатков. В настоящее время дискуссии проходят вокруг отдельных идей, а не концепции.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Фабрика новин".

"Украинскому обществу предлагалась дискуссия относительно отдельных деталей мобилизации, которые выглядели довольно странно. Вместо этого нам нужны изменения в большую систему. Вместо того, чтобы проговаривать недостатки и стимулы процесса, обществу предлагается дискуссия, будут ли воевать более состоятельные граждане или будет жеребьевка. Это абсолютно дикая история. Должны действовать инструменты наказания за несоблюдение закона и мотивационные рычаги, то есть баланс "кнута и пряника". А также важно понимать, справится ли действующая система с возложенными на нее задачами", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, воевать за свою Родину — честь и долг. Люди, физически пригодные, но находящие причины не получать эту честь, не могут рассчитывать на лояльность государства.

"Могу сказать по собственному опыту, что никогда не испытывал столько наполненности жизни и смысла пребывания в этом мире, как когда я воевал за свою страну. Государство должно сделать все для того, чтобы в ряды ВСУ вступило больше людей добровольно. Я не считаю, что этобБыло сделано на 100%. Есть люди, которым нужен последний мотивационный, агитационный толчок. Яркий пример Третьей штурмовой бригады, которая сотрудничает с рекрутерами по отбору бойцов. Такой механизм стоило бы масштабировать на всю страну. Также мы до сих пор не услышали, сколько люди могут служить, когда у них будет отдых, сколько продлится отпуск после передовой. Это важное понимание, которого у солдата пока нет. Проблемы, связанные с мобилизацией, нужно решать и объяснять необходимость оборонять свою страну. За эту землю необходимо воевать, а не просто поставить флажок на аватарку", — подчеркнул Юрий Гудыменко.