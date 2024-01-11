Помощь армии: незрячая школьница во Львовской области собрала 2 млн грн для ВСУ (фото)

Девушку мотивируют слова благодарности от защитников

Во Львовской области незрячая десятилетняя девочка пела на улице и в церквях, чтобы собрать деньги для армии. В общей сложности ей удалось собрать для украинских защитников более 2 млн грн.

Девочка зовут Анна-Мария Герман. Об этом сообщила глава волонтерской группы ОО "Майдан" Оксана Скородинская в интервью Укринформу. По ее словам, еще весной 2022 года школьница с мамой предложили собирать средства для военных с помощью пения на улице.

"У них в семье четверо детей, и один из братьев пошел на войну, поэтому у девочки возникла такая инициатива", — сказала Скородинская.

Когда стало холодно, Анна-Мария начала петь в храмах, и с осени 2022 девочка продолжает радовать своими песнями и игрой на бандуре прихожан в общинах Львовщины. Волонтеры сшили юной певице костюмы для выступлений, а также военную форму, которую ребенок очень любит.

Анна-Мария Герман поет в церкви, чтобы помочь ВСУ

Пошили форму для девочку

"За время нашего сотрудничества Анна-Мария насобирала для военных более двух миллионов гривен", — рассказала глава ОО.

По словам Оксаны Скорицкой, девушку мотивируют слова благодарности от защитников. Она не останавливается на достигнутом и сбор продолжается.

Что собирает школьница

Грамоты от военных за помощь ВСУ

В основном деньги направляют по запросам бригад на БПЛА, тепловизоры, рации, автомобили, одежду и медикаменты. За полтора года у девочки сотни благодарностей, дипломов, наград – самые ценные от военных, а еще от благотворительных фондов, организаций, органов местного самоуправления. Она добавила, что с помощью десятилетней девочки собирают средства на дрон для ракетно-зенитных войск.

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