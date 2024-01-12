Российские обстрелы не помеха: ВМС заявили о важном для Украины прорыве

Коридор продолжает работать, несмотря на атаки РФ на портовую инфраструктуру.

Украинский зерновой коридор в Черном море вышел на те мощности, которые имел до полномасштабного вторжения России. Им уже прошли более 500 судов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, через коридор уже было перевезено более 10 миллионов тонн грузов.

"Зерновой за ним не зря закрепилось, потому что большинство грузов это именно украинское зерно, которого так не хватает на так называемом Глобальном юге. Что касается его работы — фактически он вышел на свои мощности до полномасштабного вторжения", — отметил Плетенчук.

Кроме того, спикер подчеркнул, что так называемое зерновое соглашение не является большой альтернативой тому торговому пути, который Военно-морские силы организовали вместе с другими силами обороны и безопасности Украины. Также он напомнил, что при действии зернового соглашения Россия также била по портовой инфраструктуре.

Напомним, Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года. При этом в Кремле заявили, что часть договоренностей по российским требованиям не была выполнена. После этого в Минобороны России фактически назвали военными целями все суда, следующие Черным морем в порты Украины.

В августе украинские власти объявили о создании временных коридоров в Черном море. В правительстве подчеркнули, что на этих маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных.