Зеленский выступит со спецобращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе: подробности

Мероприятие будет проходить с 15 по 19 января

Президент Владимир Зеленский посетит Всемирный экономический форум. Мероприятие состоится в швейцарском Давосе.

Об этом сообщается на официальной странице мероприятия. Глава украинского государства выступит перед участниками форума с обращением.

Организаторы подчеркнули, что Зеленский там будет присутствовать лично. Он произнесет специальную речь на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире" 16 января.

Также отмечается, что вместе с Зеленским в мероприятии примут участие исполнительный директор экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.

Напомним, ранее швейцарская национальная газета Tages-Anzeiger сообщила, что Зеленский 15 января хочет посетить столицу Швейцарии — Берн, а затем лично планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе.