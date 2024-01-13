Зеленский выступит со спецобращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе: подробности
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Мероприятие будет проходить с 15 по 19 января
Президент Владимир Зеленский посетит Всемирный экономический форум. Мероприятие состоится в швейцарском Давосе.
Об этом сообщается на официальной странице мероприятия. Глава украинского государства выступит перед участниками форума с обращением.
Организаторы подчеркнули, что Зеленский там будет присутствовать лично. Он произнесет специальную речь на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире" 16 января.
Также отмечается, что вместе с Зеленским в мероприятии примут участие исполнительный директор экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.
Напомним, ранее швейцарская национальная газета Tages-Anzeiger сообщила, что Зеленский 15 января хочет посетить столицу Швейцарии — Берн, а затем лично планирует выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе.