Россияне превращают оккупированный Донбасс в огромную свалку: мусор везут за сотни километров

Везти мусор на новые полигоны будут с трех российских областей

Российские оккупанты не только превращают в руины мирные населенные пункты Украины, но и делают все, чтобы превратить территорию нашей страны в загрязненную помойку.

Как сообщает Центр национального сопротивления, для этих целей на оккупированных территориях восточной части Украины россияне создают новые мусорные полигоны, на которые будет свозиться мусор с ряда российских областей.

"Шесть таких свалок враг планирует создать на ТОТ Луганщины, еще три на Донетчине. Свозить мусор туда планируют не только из ВОТ, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ростовской области прошли протесты против создания нового мусорного полигона, а потому российские власти решили отказаться от его сооружения, а мусор попросту отправили в Донецкую область. При этом практика вывоза отходов на временно оккупированные территории Украины уже практикуется.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области российские оккупанты создали настоящую гуманитарную катастрофу. Там наблюдается серьезная проблема с медикаментами, а многие жизненно важные лекарства нельзя получить без российского паспорта.