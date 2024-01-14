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Второй день подряд: еще одна страна перестала пускать украинские фуры на свою территорию

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Фермеры вновь проводят протестную акцию Новость обновлена 14 января 2024, 15:02
Фермеры вновь проводят протестную акцию. Фото https://auto.24tv.ua/

Протестующие не пропускают грузовики, но пассажирские транспортные средства могут пресечь границу по установленному порядку

В воскресенье, 14 января 2024 года, в 14:00 румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска "Сирет". Они уже второй день препятствуют въезду фур в Украину.

Блокировка не распространяется на легковые машины и пассажирские автобусы. Об этом Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) информирует в Телеграме.

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"Около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", ― говорится в сообщении службы.

Выезд с Украины производится в установленном порядке. Это касается всех: пешеходов, пассажирского транспорта, легковых и грузовых автомобилей.

Напомним, что протесты румынских фермеров начались в субботу, 13 января. Акция продлилась 6 часов. Вскоре выяснилось, что фермеры требуют у властей повысить субсидии. Около 22:00 пункт пропуска "Сирет" был разблокирован.

Ранее "Телеграф" писал, что польские фермеры в начале января разблокировали пункт пропуска "Медыка-Шегини". Они требовали у правительства повышения субсидий и кредитов, а также снижения налогов. В итоге стороны подписали соглашение.

Также "Телеграф" писал о строительстве Румынией "Молдавской автомагистрали", которая станет для Украины еще одним транспортным коридором в Европу. По предварительным данным, новую автостраду могут ввести в эксплуатацию уже в 2024 году.

Теги:
#Румыния #Протесты #Граница #Фермеры