Второй день подряд: еще одна страна перестала пускать украинские фуры на свою территорию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Протестующие не пропускают грузовики, но пассажирские транспортные средства могут пресечь границу по установленному порядку
В воскресенье, 14 января 2024 года, в 14:00 румынские фермеры снова заблокировали пункт пропуска "Сирет". Они уже второй день препятствуют въезду фур в Украину.
Блокировка не распространяется на легковые машины и пассажирские автобусы. Об этом Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) информирует в Телеграме.
"Около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", ― говорится в сообщении службы.
Выезд с Украины производится в установленном порядке. Это касается всех: пешеходов, пассажирского транспорта, легковых и грузовых автомобилей.
Напомним, что протесты румынских фермеров начались в субботу, 13 января. Акция продлилась 6 часов. Вскоре выяснилось, что фермеры требуют у властей повысить субсидии. Около 22:00 пункт пропуска "Сирет" был разблокирован.
Ранее "Телеграф" писал, что польские фермеры в начале января разблокировали пункт пропуска "Медыка-Шегини". Они требовали у правительства повышения субсидий и кредитов, а также снижения налогов. В итоге стороны подписали соглашение.
Также "Телеграф" писал о строительстве Румынией "Молдавской автомагистрали", которая станет для Украины еще одним транспортным коридором в Европу. По предварительным данным, новую автостраду могут ввести в эксплуатацию уже в 2024 году.