Глава МИД Германии сделала важное заявление о поддержке Украины со стороны ФРГ и Франции: подробности

С самого начала полномасштабного вторжения две страны "были общие и единые"

Германия и Франция будут продолжать стоять на стороне Украины. Помощь будет до тех пор, пока РФ не остановится.

Западные партнеры продолжат оказывать нашей стране необходимую поддержку. Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Стефаном Сежурным 14 января.

"Путин не оставляет свою войну против людей в Украине, он не хочет ее покидать. Тем важнее, чтобы мы продолжали стоять бок о бок с Украиной в этом году и столько, сколько будет нужно, пока Россия не отступится", — заявила Бербок.

Она добавила, что Германия и Франция с самого начала "были общими и едиными" в поддержке Украины "как пара".

Бербок отметила, что визит Сежурное в Киев во время ракетных обстрелов РФ является "важным знаком солидарности", а украинцы в течение последних недель "переживают самые мощные воздушные атаки за 2 года, когда Россия наносит беспрецедентные удары по гражданским объектам", подчеркнула она.

"Совершенно сознательно, по вполне нормальной жизни, по вполне нормальным людям", – добавила дипломат.

Бербок также заявила, "когда Европа едина и говорит одним голосом, этот голос хорошо слышен во всем мире". Особо немецкая министерша отметила роль Ваймарского треугольника (ФРГ-Франция-Польша).

Ранее Телеграф писал, что Швеция изготовит более 155-мм снарядов для ВСУ. Об этом сообщил руководитель направления вооружений FMV Йонас Лоцне.