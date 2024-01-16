Фуры уже поехали: поляки приостановили блокаду на границе Украины, новые детали договоренностей

Это еще не конец блокады

После достижения договоренностей между правительствами Польши и перевозчиками, которые блокируют украинскую границу, ситуация с блокадой сдвинулась с мертвой точки. Уже известно о возобновлении нормального режима работы на нескольких пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Речь идет о пунктах пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Теперь оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме.

"Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидали почти 700 грузовиков.

Тем временем, в Минвосстановления Украині рассказали о том, на каких условиях договорилось с польскими властями о разблокировании погранпунктов на границе:

Создание отдельного паса в онлайн-очереди для пустых грузовиков на "Ягодин – Дорогуск". Технически эта возможность доступна, как только будет восстановлено стабильное движение в пункте пропуска, будет оценена эффективность такого решения.

Открытие пункта пропуска "Угринов – Долгобычев" для пустых грузовиков. Это тоже выполнено.

Начало пилотного проекта на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице" без регистрации в электронной очереди пересечения границы.

Для справки: блокада польских перевозчиков в результате договоренностей не завершена, но приостановлена до 1 марта. За это время правительство Польши обязуется решить их проблемы.

Напомним, польские фермеры решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе с Украиной в Медыке после того, как правительство согласилось на их требования в начале месяца. Однако перевозчики продолжали блокировать три других КПП на украинско-польской границе.

Польские фермеры начали блокировать пункт пропуска на границе с Украиной еще 23 ноября 2023 года. Они приостанавливали протесты с 24 декабря, но 4 января снова вернулись к протестам. Они заявляли о готовности блокировать границу до 3 февраля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры, которые блокируют границу с Украиной, достигли соглашения, несколько требований протестующих были удовлетворены. Однако не означает немедленного прекращения протестов.