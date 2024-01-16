Ждать осталось не долго: в США сказали, когда решат вопрос с помощью Украине

Точных дат пока не называют

США уже в скором времени таки хотят решить вопрос с помощью Украине. Правда точных дат пока не называют.

Об этом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе сообщил представитель администрации президента Байдена Джейк Салливан. По его словам, США ожидают, что вопрос с согласованием Конгрессом новой помощи Украине будет решен в ближайшие недели.

Салливан также сообщил, что США и их союзники будут расширять масштабы подготовки ВСУ. Кроме того, западные страны наращивают свою военную промышленность, при этом лишая Россию доступа к ценнейшим ресурсам, которые необходимы для развития ВПК.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне ранее сообщали, что использовали последние "украинские" деньги на один пакет помощи, который был объявлен в конце прошлого года. Других же пакетов помощи может и не быть, по крайней мере до тех пор, пока Конгресс не согласует выделение единого пакета безопасности, в котором помимо финансирования Украины также предусмотрены средства для Израиля, союзников в азиатско-тихоокеанском регионе и безопасность собственных границ. При этом именно из-за последнего пункта документ так и не смогли до сих пор принять.