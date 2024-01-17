NYT: В Давосе призвали Украину закончить войну, даже назвали способ

Западные партнеры настаивают на завершении войны дипломатическим путем

Представители стран Запада и крупного бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразили поддержку Украины. Но при этом призвали закончить войну, которую ведет против нее Россия.

Сделать это, по их мнению, следует дипломатическим путем. Об том сообщила американская газета The New York Times.

Издание пишет, что в этом году в Давосе тема войны в Украине — "заметная, но не доминирующая".

The New York Times также упоминает о двух прошедших на форуме мероприятиях, которые были посвящены нашей стране. Речь идет о панельной дискуссии на тему важности украинских запасов полезных ископаемых для перехода Европы на возобновляемые источники энергии. Также в Давосе выступили четыре женщины, сражавшиеся на стороне Украины в войне против РФ.

Напомним, что президент Украины сделал ряд важных заявлений на форуме в Давосе. Украинский лидер также раскритиковал западные санкции, ведь они не заблокировали производство ракет внутри РФ. Он поблагодарил Запад за помощь, но указал и на недостатки санкционных пакетов. Кроме того, Зеленский напомнил, что Украина рассчитывает на замороженные российские активы.

Глава государства добавил, что российский лидер Путин и его друзья-олигархи больше всего любят деньги. И чем больше они потеряют, тем сильнее пожалеют, что начали войну против Украины. Вместе с тем Зеленский напомнил, что заморозка конфликта в стране не означает конца войны. Этот шаг не станет гарантией безопасности для европейских стран.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российский диктатор Путин сделал ряд новых абсурдных заявлений по войне в Украине. В частности, он заговорил о формуле мира Владимира Зеленского, переговорах Украины и РФ, а также контрнаступлении.