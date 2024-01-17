Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще 2 внедорожника Mitsubishi L200
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Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины два внедорожника повышенной проходимости Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.
Автомобили уже работают в воинских подразделениях на востоке Украины и помогают выполнять боевые задачи.
Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны передано сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.
Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation составила 210 млн грн.