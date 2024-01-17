Умер один из главных ликвидаторов аварии на ЧАЭС: сколько лет ему было

На лице Козорезова были гематомы

В россии умер один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов. Его бездыханное тело обнаружила сиделка.

Об этом сообщают российские СМИ и интернет паблики. Сообщается, что умершему было 78 лет, а его обнаружили в его квартире на Северном бульваре в Москве. На лице Козорезова были гематомы.

По предварительным данным канала "Shot", причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Что известно о Козорезове

Евгений Козорезов после аварии на Чернобыльской АЭС возглавил мобильный отряд радиационной разведки ИПГ и Госкомгидромета СССР. Он работал в различных загрязнённых зонах для определения уровня радиации с мая 1986 года, измерял уровни радиации, осуществлял отбор проб для лабораторного анализа на территории Украины, Белоруси, Брянской и Тульской областей РСФСР. Ликвидатор аварии был удостоен ордена СССР "Знак Почёта" за проявление гражданской доблести.

Напомним, 6 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прозвучала тревога, рабочие с ужасом смотрели на пульты управления, сигнализирующие о крупном взрыве в реакторе номер четыре. Советские власти ждали 24 часа, прежде чем эвакуировать близлежащий Город Припять, предоставив 50 000 жителей всего три часа, чтобы собрать вещи и покинуть свои дома. В течение последующих семи месяцев более 500 000 человек участвовали в операции по очистке и обеззараживанию пострадавших районов. Несмотря на катастрофу, реакторы 1, 2 и 3 работали в период с октября 1986 по декабрь 1987 года. Станция продолжала производить атомную энергию до декабря 2000 года.

Ранее мы писали о том, как Припять пережила российскую оккупацию и какая ситуация сейчас.