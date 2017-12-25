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Новогодний рекорд в Запорожье: необычная елка из автомобилей

Ёлка из автомобилей
18:02 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Автомобилисты Запорожья организовали необычную акцию, в рамках которой в городе появилось очень необычная елка.

В Запорожье автомобилисты устроили акцию "Ялинка єднання", в рамках которой в городе появилось необычная огромная елка.

Эта новогодняя акция перебила прежний рекорд Украины, поставленный двумя днями раннее в Хмельницком, там было всего около 70 автомобилей, а заодно и российский двухлетней давности, в котором принимали участие 250 автомобилей.

Организаторами акции выступил один из местных телеканалов, а также общественное объединение Smotra ZP.

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Новости Украины, Автомобили, Елка, Запорожье, Красота, Новый год.
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