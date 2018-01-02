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Дочь Ноздровской рассказала, кто угрожал ее матери

Ноздровскую искали несколько дней после ее исчезновения
22:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: 18-летняя дочь погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской заявила, что ее матери угрожал сосед - друг Дмитрия Россошанского.

18-летняя дочь Ирины подозревает, кто мог убить ее маму.

Об этом сообщает ТСН.

"Это может быть месть. Ее держали, а потом перерезали вены и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, что не имеет к ним никаких претензий", - говорит Анастасия Ноздровская.

Она говорит, что один из тех, кто угрожал ее семье, – их сосед. "От него угрозы поступали постоянно. Это, получается, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг – Росошанский", - говорит девушка.

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Но тот отрицает, потому что видел соседку в последний раз на заседании суда, на котором его приятеля отправили в СИЗО. "29-го или 27-го числа на суде был. Последний раз ее видел", - оправдывается сосед.

После гибели мамы у Анастасии только одно желание: "Я хочу, чтобы эти убийцы своей кровью захлебнулись". Девушка говорит, что тех, кого она подозревает, не допрашивали. Из дома, где жил Росошанский, делом которого и занималась Ирина Ноздровская, никто не вышел.

Как сообщалось, следствие назвало четыре основные версии убийства юристки Ноздровской.

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Новости Украины, Ирина Ноздровская, Полиция, Расследование, Убийство Ноздровской.
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