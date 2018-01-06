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На Львовщине произошло ДТП с участием граждан Молдовы
09:56 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости Украины: Трое граждан Молдовы и две украинки госпитализированы во Львовской области после ДТП.
Пять человек госпитализированы в результате аварии на трассе Львов-Шегини, сообщает департамент по вопросам гражданской зашиты Львовской облгосадминистрации.
Авария произошла в субботу около 2 часов ночи в селе Гостинцеве Мостиского района. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.
Среди пострадавших – трое граждан Республики Молдова и две жительницы города Николаев (Украина).
Всех пострадавших госпитализировали в Мостискую районную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
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