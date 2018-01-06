РФ пригнала к Дебальцево новейшую станцию спутниковой связи

В районе Дебальцево зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига". Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В районе н.п. Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", предназначенная для организации защищенной связи и используемая в ВС РФ", - отметил он.

Данная установка, как указано в технических характеристиках, является трансформером и способна работать автономно, разворачивается одним человеком в пределах 10 минут с выходом по закрытым каналам видеосвязи при различной метеообстановке и в условиях высокогорья.

Эта новейшая российская разработка была продемонстрирована на экспозиции ОАО "Воентелеком" на международной выставке средств обеспечения безопасности "Интерполитех-2014" в Москве, международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Затем упоминалась при проведении учений связистов в Армении в 2015 году, была замечена в Сирии в 2016 году.