Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госбюджет получил 8,5 млрд грн налогов благодаря импорту энергоресурсов Госбюджет получил 8,5 млрд грн налогов благодаря импорту энергоресурсов
Новости: Тиллерсон: Украина остается краеугольным камнем в отношениях США с РФ Тиллерсон: Украина остается краеугольным камнем в отношениях США с РФ
Новости: "Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля" "Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля"
Новости: Рождество 2018: лучшие колядки, которые подарят праздничное настроение Рождество 2018: лучшие колядки, которые подарят праздничное настроение

РФ пригнала к Дебальцево новейшую станцию спутниковой связи

Дмитрий Тымчук
22:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что в районе Дебальцево замечена мобильная станция спутниковой связи РФ "Аурига".

В районе Дебальцево зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига". Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В районе н.п. Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига", предназначенная для организации защищенной связи и используемая в ВС РФ", - отметил он.

Данная установка, как указано в технических характеристиках, является трансформером и способна работать автономно, разворачивается одним человеком в пределах 10 минут с выходом по закрытым каналам видеосвязи при различной метеообстановке и в условиях высокогорья.

Оккупанты все чаще используют беспилотники для разведки на Донбассе

Эта новейшая российская разработка была продемонстрирована на экспозиции ОАО "Воентелеком" на международной выставке средств обеспечения безопасности "Интерполитех-2014" в Москве, международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Затем упоминалась при проведении учений связистов в Армении в 2015 году, была замечена в Сирии в 2016 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Аурига, Дебальцево, Дмитрий Тымчук, Мобильная станция, Спутниковая связь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В рамках проекта "Эвакуация 200" были переданы останки тел в ОРДЛО Хакеры украли сотни гигабайт документов Минюста в Одесской области Карта АТО: Враг обстреливает силы АТО из большого калибра

Последние новости

Известная актриса Джоди Фостер раскритиковала фильмы о супергероях Игрока "Ливерпуля" могут наказать за проявления расизма В Украину пытались ввезти гранаты с России
Сегодня читают
01 Рождество 2018: лучшие колядки на украинском и русском языках
02 Жан-Клод Ван Дамм "нокаутировал" экс-чемпиона UFC ударом в голову (Видео)
03 Математики открыли новое самое большое простое число
04 С Рождеством Христовым 2018: лучшие поздравления в стихах на украинском языке
05 Свитолина - Саснович: прогноз букмекеров на финал в Брисбене
Новости сегодня
23:35 Самый уютный дом в мире, жить в котором захочет каждый (Фото)
23:18 Ученые обнаружили еще один вид экзотического состояния материи
23:12 Здоровое питание: самые полезные и правильные сочетания продуктов
23:02 Невозможно сдержать смех: яркие кадры, на которые следует глянуть дважды
22:58 Экс-тренер "Челси" об участии в ралли "Дакар-2018"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рождественское поздравление Президента Украины Порошенко Рождественское поздравление Порошенко
Новости: Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Папа Римский поздравил с Рождеством
Новости: НКРЭКУ хочет погасить долги перед "ДТЭК" НКРЭКУ хочет погасить долги перед "ДТЭК"
Новости: С Рождеством Христовым 2018: лучшие поздравления в стихах на украинском языке и красивые открытки С Рождеством Христовым 2018: лучшие поздравления в стихах на украинском языке
Добавить комментарий
0