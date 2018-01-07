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В Киеве во дворе нашли противотанковую гранату времен Второй мировой

ГосЧС
22:30 Вс, 7 Январь 2018 Телеграф
https://112.ua
Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины: В одном из дворов Киева обнаружили противотанковую гранату времен Второй мировой войны, после чего пиротехники сразу же ее уничтожили.

В Киеве на одном из частных дворов обнаружили противотанковую гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

В субботу 6 января на номер "101" позвонили и сообщили о том, что на ул. Лесной в Оболонском районе столицы на частном дворе в песке нашли подозрительный предмет. На место выехали сотрудники 1 специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГосЧС.

Пиротехники обнаружили противотанковую гранату ПГ-7 времен Второй мировой войны. Боеприпас изъяли и уничтожили на полигоне.

Представители ГосЧС призывают звонить по номерам "101" или "102" в случае обнаружения подозрительных предметов, ведь в случае взрыва радиус разлета частей снаряда может достигать нескольких сотен метров.

Напомним, недавно в Киеве мужчина нашел на свалке гранату и принес ее в пункт вторсырья, в результате взрыва ему оторвало кисть.

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Новости Украины, Вторая мировая, Гараната, Двор, Киев, Полиция, СБУ.
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