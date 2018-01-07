В Киеве во дворе нашли противотанковую гранату времен Второй мировой
Новости Украины: В одном из дворов Киева обнаружили противотанковую гранату времен Второй мировой войны, после чего пиротехники сразу же ее уничтожили.
В Киеве на одном из частных дворов обнаружили противотанковую гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.
В субботу 6 января на номер "101" позвонили и сообщили о том, что на ул. Лесной в Оболонском районе столицы на частном дворе в песке нашли подозрительный предмет. На место выехали сотрудники 1 специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГосЧС.
Пиротехники обнаружили противотанковую гранату ПГ-7 времен Второй мировой войны. Боеприпас изъяли и уничтожили на полигоне.
Представители ГосЧС призывают звонить по номерам "101" или "102" в случае обнаружения подозрительных предметов, ведь в случае взрыва радиус разлета частей снаряда может достигать нескольких сотен метров.
Напомним, недавно в Киеве мужчина нашел на свалке гранату и принес ее в пункт вторсырья, в результате взрыва ему оторвало кисть.