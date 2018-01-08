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Во Львове женщина на авто сбила двух патрульных

Авто нарушительницы
10:41 Сегодня Телеграф
korrespondent.net
Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: Женщина-водитель с признаками наркотического опьянения во Львове сбила двух полицейских.

Во Львове женщина-водитель с признаками наркотического опьянения на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских. Об этом сообщает патрульная полиция города.

По информации правоохранителей, женщина выехала на трамвайную полосу встречного движения на улице Генерала Чупринки.

Нарушительницу остановили патрульные, однако вместо того, чтобы предъявлять документы, она намеренно поехала.

Сначала женщина наехала на одного инспектора, его от удара отбросило в сторону. А тогда, вывернув рулем, сбила второго инспектора и повезла его на капоте. Она провезла патрульного по улицам Чупрынки, Захаревича и Котляревского на расстояние около полукилометра, потом сбросила с капота и на большой скорости уехала.

В результате инцидента патрульный получил ушибы, ссадины и перелом руки.

Полицейские вскоре обнаружили и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку. Личность нарушителя установлена. Ею оказалась 26-летняя местнаяжительница, которая ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения.

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Все по теме:

Новости Украины, Авария, ДТП, Львов, Наезд, Патрульные, Происшествие.
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