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Под Киевом произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

ДТП
22:03 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе.

На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием авто на "евробляхах" и маршрутного автобуса.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Достаточно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе, возле Виты-Почтовой. По предварительной информации, водитель Saab... пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes... От удара Mercedes опрокинулся на бок", - говорится в сообщении.

В результате аварии без травмированных не обошлось - женщину-пассажира госпитализировали в больницу.

На месте работают экипажи полиции. Движение транспорта затруднено.

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Новости Украины, ДТП, ДТП под Киевом, Перевернулась маршрутка.
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