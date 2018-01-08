https://telegraf.com.ua/files/2018/01/1445932933_avariya-peshehod-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3842623-pod-kievom-proizoshlo-sereznoe-dtp-est-postradavshie.html
Под Киевом произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
Новости Украины: Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе.
На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием авто на "евробляхах" и маршрутного автобуса.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Достаточно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе, возле Виты-Почтовой. По предварительной информации, водитель Saab... пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes... От удара Mercedes опрокинулся на бок", - говорится в сообщении.
В результате аварии без травмированных не обошлось - женщину-пассажира госпитализировали в больницу.
На месте работают экипажи полиции. Движение транспорта затруднено.
Telegraf.com.ua