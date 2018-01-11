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В Киеве сожгли автомобиль "общественного контролера" по делу Ноздровской

Поджог автомобиля
11:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Неизвестные ночью подожгли автомобиль главы инициативной группы по контролю за расследованием убийства юриста Ирины Ноздровской Михаила Ковальчука.

Трое неизвестных ночью на парковке облили автомобиль Михаила Ковальчука горючей смесью и подожгли. Об этом Михаил Ковальчук - председатель общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины", глава инициативной группы по общественному контролю за расследованием убийства юриста Ирины Ноздровской.

"Трое неизвестных парней ночью облили мой автомобиль, который стоял на парковке, горючей смесью и сбежали. Все это зафиксировали камеры наблюдения. Охранник парковки на тот момент куда-то отошел", - рассказал Ковальчук.

По его словам, парковка расположена под 15-этажным домом, и пожарные прибыли на место происшествия очень оперативно, помешав возможному распространению пламени на жилой дом. "Паркинг находится под 15-этажным домом. Когда я вышел из квартиры, все было охвачено дымом. Другие машины чудом не загорелись", - сказал он.

Ковальчук сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство.

Общественный контролер считает, что за поджогом стоят люди, которые лоббируют застройку на улице Мичурина, 44. По его словам, накануне он получал угрозы, а также с ним пытались договориться, чтобы он не препятствовал скандальной застройке.

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Киевский городской голова Виталий Кличко планирует в четверг, 11 января, провести выездное совещание о строительстве на ул. Мичурина, 44.

Конфликт вокруг строительства жилого дома вблизи Ботанического сада в Печерском районе Киева по улице Мичурина 44 продолжается уже не один год. Активисты утверждают, что оно ведется без получения разрешительных документов.

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Новости Украины, Глава инициативной группы, Контроль за расследованием, Михаил Ковальчук, Поджог автомобиля, Убийство Ноздровской.
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